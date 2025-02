O Sindicato dos Trabalhadores Rodoviários e Atividades Metalúrgicas da Região (STRAMM) apresentou várias reivindicações em reunião com a delegação do Juntos Pelo Povo (JPP), incluindo a revisão salarial, redução da pausa para o almoço e a proximidade entre os setores público e privado dos transportes. Os dirigentes sindicais destacaram que, ao longo dos anos, têm procurado melhorar as condições de trabalho e salariais dos seus membros, sendo a greve uma última medida quando o diálogo é infrutífero.

O JPP explicou as suas propostas, como a redução do custo de vida e a reposição do subsídio de insularidade para todos os trabalhadores, tanto públicos quanto privados. O sindicato expressou ainda preocupações sobre a recente reorganização da rede SIGA, destacando que os motoristas apenas têm transporte gratuito na empresa onde trabalham, apontando a extensão desse benefício a toda a rede. Também pediram a redução da pausa para o almoço, que atualmente é entre 2h30 e 3h00, alegando que isso leva a jornadas de trabalho longas.

O JPP reconheceu que há áreas a melhorar, como por meio de alterações legislativas, como de negociações.