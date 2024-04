O JPP, em comunicado às redações, diz que Rafaela Fernandes caiu de “paraquedas” na tutela ambiental, “depois de passagens conturbadas na Saúde, a ainda Secretária do Ambiente entende opinar sobre algo que, aparentemente, desconhece o passado e, notoriamente, o seu impacto no futuro, optando por não abandonar o léxico que (eventualmente) trouxe do SESARAM e das suas intermináveis listas de espera “cirúrgicas”, é referido.

“Da parte do JPP, podemos avançar que presenciamos a autoapelidada “intervenção cirúrgica” efetuada com as “cirúrgicas maquinarias pesadas” que destruíram uma parte substancial de plantas nativas, soterrando-as “cirurgicamente”, depois de ter sido “enterrado cirurgicamente” o dinheiro dos madeirenses naquelas que se entendiam ser “cirúrgicas reflorestações”. Não tendo sido convidado (“nem tinha de ser”), o JPP optou por presenciar os devaneios de uma governação que optou por um notório alargamento de via (apesar de este estar atualmente “travado” pelo Tribunal) e por uma desmatação de plantas sem discriminação entre invasoras e reflorestações nativas, usando um falso argumento de combate aos incêndios, quando na verdade, este tipo de alargamento, que destruiu, arrancou e despedaçou plantas indígenas (algumas endémicas), só vem aumentar o risco de incêndio na área. Quem o disse não foram os “serviços do Facebook” que tanto irritaram a Sra. Secretária do Ambiente, foi a UNESCO, no seu relatório desenvolvido pela UICN (União Internacional para a Conservação da Natureza), a maior, a mais antiga e a mais conceituada organização ambiental do mundo. Pelo que recomendamos à governante a devida consulta, o devido aprofundamento técnico-científico e eventual pesquisa para evitar novas gafes e eventuais disparates tecnicamente deploráveis... E antes que esta governante e os seus “especialistas da floresta” decidam arrancar toda a floresta Laurissilva para desta forma garantir que se acabam de vez com os incêndios florestais!!!”, expõem.

“Porque é tempo de alguns “governantes” começarem a aprender que, para atingirmos os nossos objetivos ambientais de sustentabilidade, não basta fazer propaganda verde enganosa... temos de valorizar os nossos recursos naturais ao invés de esbanjar milhões na sua destruição”, vinca Rafael Nunes.