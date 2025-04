O Juntos Pelo Povo (JPP) lamentou hoje que o PSD/CDS tenha votado contra o aumento de 300% no apoio às famílias do Caniço com material escolar.

Numa segunda nota emitida hoje por aquele partido, é referido que, decorreu, a 24 de abril, a reunião ordinária da Assembleia de Freguesia do Caniço. E, prossegue, confrontada com a apresentação do aumento de verbas disponíveis para a despesa correte da Autarquia, fruto do saldo de gerência, “a coligação PSD/CDS volta a estar em destaque, mantendo-se fiel ao seu modo de atuar, votando contra o reforço de cerca de 300 por cento ao apoio socioeducativo proposto pelo Executivo da Junta do Caniço”.