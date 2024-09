O Juntos Pelo Povo (JPP) vai requerer a presença de mais quatro individualidades na audição parlamentar sobre “as decisões nos incêndios que lavraram ativamente na Madeira” entre 14 e 26 de agosto.

O JPP quer ouvir Marco Lobato, vogal do Serviço Regional de Proteção Civil (SRPC) e comandante operacional, que esteve a liderar as operações e foi o porta-voz da Proteção Civil nas primeiras horas do fogo.

Rocha da Silva, antigo diretor regional de Florestas durante vários anos e ex-presidente da Federação Regional de Bombeiros, é outra personalidade que o JPP pretende ouvir, tal como Manuel Filipe, presidente do Instituto de Florestas e Conservação da Natureza (IFCN) desde dezembro de 2016.

Por último, a quarta personalidade chamada pelo JPP é Francisco Castro Rego, professor com agregação no Instituto Superior de Agronomia, da Universidade Técnica de Lisboa.

Em comunicado, o JPP realça que Élvio Sousa tem mobilizado o partido e o grupo parlamentar em torno desta audição parlamentar e preparado “tudo ao detalhe e com seriedade” para que a população seja devidamente esclarecida sobre o que se passou naqueles longos 12 dias.

Citado no comunicado do partido, Élvio Sousa recomenda ao PSD e ao CDS – que acusa de terem “um acordo parlamentar secreto” –, que “não atrapalhem o trabalho de fiscalização e de escrutínio” do JPP. “O comportamento do PSD e do CDS nesta audição tem sido de tentar branquear a realidade, de esconder os protagonistas, de calculismos premeditados e de politização dos serviços da Assembleia, cujos factos tornaremos público em breve”, acusa.

“Temos um dever de compromisso e de verdade para com a população, não contem com nenhum sinal de brandura da parte do JPP”, assume Élvio Sousa, e acrescenta: “Estamos fartos de desertores políticos, que se escondem das responsabilidades nas catacumbas da Quinta Vigia, e que estão com medo de dar a cara no Parlamento.”

Élvio Sousa avisa: “Vamos continuar o nosso trabalho de fiscalização e de investigação. Quem está com medo de vir ao Parlamento, vai ser julgado de cobardia política. Todos os partidos que chumbarem a presença de outros responsáveis e de especialistas para apurar a verdade, estão a tentar esconder a realidade. Por isso, o PSD e a sua muleta o CDS, que não atrapalhem o nosso trabalho ao serviço do povo.”