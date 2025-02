O cabeça-de-lista do Juntos Pelo Povo (JPP) às eleições regionais de 23 de março e candidato à liderança do Governo Regional afirmou este domingo que “o descaramento de Miguel Albuquerque está sem limites e sem vergonha, indo ao ponto de aumentar em 151% o preço da água de rega, garantindo uma receita de 1,7 milhões de euros à conta do sacrifício dos agricultores para depois gastar 3,3 milhões de euros em nomeados e amigos”.

Junto ao mercado da Ribeira Brava, numa ação de pré-campanha, a comitiva do JPP explicou aos populares as propostas e o Programa de Governo, e esclareceu ainda medidas recentes do presidente do executivo e da secretária regional da Agricultura, Pescas e Ambiente.

“Os valores constantes da nova tabela de preços para a água de rega são indesmentíveis e estavam a ser escondidos por Albuquerque e Rafaela Fernandes, pois os nossos agricultores vão pagar mais 1,7 milhões de euros para regar as suas culturas, do que no ano passado, aumentos de 151% para a agricultura, e de apenas 31% para os campos de golfe”, sinalizou o candidato e líder do JPP, Élvio Sousa.

O partido refere que a empresa pública Águas e Resíduos da Madeira (ARM) esteve na berlinda nos últimos meses de 2024, depois de ter acolhido nos seus quadros o anterior presidente do IA Saúde, afastado do cargo por decisão do Tribunal, na sequência da operação “Ab Initio” que investiga suspeitas de corrupção. “Os aumentos da ARM, empresa que emprega muitos amigos de Albuquerque, atingem 1,72 milhões de euros, e essa pesada fatura vai chegar em dezembro deste ano às casas dos agricultores”, apontou.

“Vejamos um exemplo do tarifário”, explicou Élvio Sousa. “Em 2024 uma hora de água custava 16,70€, este ano vai custar 42,13€. Quem tem duas horas de água de rega pagava 33,36€ e vai pagar este ano o estrondo de 84,26€, mais 50€.”

No entendimento do candidato a presidente do Governo “por mais incrível que pareça estão a usar o dinheiro dos milhares de agricultores para pagar os 77 nomeados e amigos que custam mais de 3,3M ao ano”.

No contacto com a população, Élvio Sousa alertou para a “necessidade urgente” de uma mudança governamental, explicou que o JPP está preparado para governar, tem uma equipa e um programa, e pediu um reforço da confiança no seu partido no dia 23 de março. “Esta pouca-vergonha tem de acabar”, incentivou. “Não podemos permitir que os nossos agricultores sejam escravizados para engordar os cofres públicos, e as mordomias deste PSD. Se a população confiar no JPP para governar a Região, não só vamos acabar com esta pouca-vergonha, como vamos apoiar em força os nossos agricultores, baixando o custo de vida, pagando melhor o fruto do trabalho e garantir o trabalho da agricultura com visão de futuro.”

O candidato comparou a nova tabela da ARM para a agricultura e os campos de golfe: “Estão a espezinhar os agricultores com este aumento em mais de 1 milhão de euros. Este é o apoio de Albuquerque à agricultura com aumentos no preço da água de rega de 151%, e de apenas 31% para regar os campos de golfe.”