O JPP apela hoje em comunicado ao pagamento de um apoio “prometido há um ano”, pelo Governo Regional, aos produtores de castanha.

“Há, precisamente, um ano e um mês que os produtores de castanha da freguesia do Curral das Freiras receberam do Governo Regional a promessa de um apoio para os compensar de uma acentuada quebra na produção, a rondar os 80%, na campanha de 2023”, começa assim o comunicado publicado no site do partido e divulgado junto da imprensa.

Miguel Ganança, deputado do JPP, lembra que “há mais de um ano, a 1 de novembro de 2023, a secretaria regional de Agricultura, Pescas e Ambiente, liderada por Rafaela Fernandes, comprometeu-se a conceder uma ajuda no valor total de 60 mil euros, a distribuir por todos os produtores, para compensar quebras de 80% na produção devido aos efeitos do mau tempo”.

“Estamos a chegar ao Natal, estas pessoas contam receber a ajuda prometida para pagar despesas e ter uma alegria nesta época. É da mais elementar justiça fazer com que esse dinheiro chegue rapidamente às pessoas, isto não tem nada a ver com questões partidárias. Politiquice é o que faz o Governo quando não cumpre o que promete, isto tem a ver com confiança na palavra dada, que tem de ser cumprida e respeitada”, declara o deputado.