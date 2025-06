O Juntos Pelo Povo vai apresentar em sede de discussão do Orçamento da Região para 2025 uma proposta de alteração para reduzir a taxa geral e a taxa intermédia do IVA, e uma outra para repor o diferencial fiscal de 30% até ao 7.º escalão do IRS.

O anúncio foi feito hoje pelo secretário-geral do JPP, no final de uma reunião entre a direção da Associação Comercial e Industrial do Funchal (ACIF) e uma delegação do partido liderada por Élvio Sousa.

Neste encontro, o líder da oposição quis ouvir as preocupações do setor empresarial regional, antes da discussão e aprovação da proposta de Orçamento da Região para 2025. “Viemos ouvir e explicar as nossas preocupações com a população em geral, as famílias e os empresários”, referiu Élvio Sousa, acrescentando que “o IVA, por uma questão de justiça, deve descer um ponto percentual, quer na taxa geral, de 22%para 21%, quer na taxa intermédia, de 12% para 11%”, disse.

Já em relação ao IRS, a proposta a apresentar no Parlamento visa aplicar o diferencial fiscal de 30% até ao 7.º escalão. “O nosso objetivo é devolver mais rendimento às pessoas para que possam enfrentar o elevado custo de vida”, sublinhou o líder da oposição.

Na reunião, os dirigentes da ACIF e a delegação do JPP debruçaram-se ainda sobre o impacto na economia regional das taxas Trump, as questões relacionadas com a mobilidade aérea e marítima e as preocupações dos empresários.

Como tem sido prática no JPP, a proposta de Orçamento será analisada e discutida em reunião dos órgãos do partido com militantes e simpatizante, na próxima semana. Só depois desse encontro o partido decidirá o sentido de voto.