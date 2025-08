O deputado do Juntos Pelo Povo (JPP) na Assembleia da República, Filipe Sousa, denunciou este sábado o bloqueio do PSD ao pedido de audição urgente da ministra da Administração Interna sobre o cancelamento do prometido segundo helicóptero de combate a incêndios na Madeira.

Filipe Sousa considera tratar-se de uma “vergonhosa obstrução política” por parte do PSD, que impediu que Maria Lúcia Amaral prestasse esclarecimentos no Parlamento sobre a exclusão da Região do plano nacional de meios aéreos.

O deputado critica também o silêncio dos deputados do PSD eleitos pela Madeira, acusando-os de “submissão ao centralismo de Lisboa” e de “enganarem a população” ao prometerem soluções que não se concretizaram.

“O PSD traiu a Madeira mais uma vez. E os madeirenses têm o direito de saber porquê”, conclui Filipe Sousa.