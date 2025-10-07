JPP acusa Governo de não pagar os “12 cêntimos prometidos” aos produtores de cana-de-açúcar

O secretário-geral do Juntos Pelo Povo (JPP) afirmou esta terça-feira que “vasculhou os números publicados, no final de setembro, na imprensa amiga, em letras garrafais”, anunciando que foram pagos “três milhões de euros aos agricultores” durante o referido mês, mas não descortinou o apoio extra aos produtores de cana sacarina.

“Sempre que há eleições, temos as capas dos jornais a abarrotar de milhões de euros, de oferendas generosas feitas com o dinheiro dos contribuintes”, afirma.

“No meio de tanta propaganda e de tantos milhões distribuídos, não consegui encontrar o apoio extra de 12 cêntimos prometido aos produtores de cana-de-açúcar e aprovado pelo Conselho de Governo, a 17 de julho, para fazer face aos elevados custos de produção e aumento de mão-de-obra”, explicou o líder da oposição.

“Três meses depois da decisão, os agricultores, desde sempre escravizados às mãos deste PDS/CDS de Miguel Albuquerque, continuam sem receber a migalha prometida, é caso para perguntar com tantos milhões de receita fiscal, com um PIB que não cabe no cofre do Governo, que diabo, não há dinheiro para ajudar quem trabalha de sol a sol e vive com rendimentos miseráveis?”

Élvio Sousa classifica de “revoltante” que o Governo “não tenha 12 cêntimos para honrar compromissos com os produtores de cana-de-açúcar”, mas “espatife mais de três milhões de euros com excesso de nomeados amigos do PSD/CDS apenas para manter clientelas partidárias”.

“É mais uma promessa falhada”, atalhou o líder do JPP.

“Sinceramente, é uma vergonha o desdém deste Governo PSD/CDS para com os nossos agricultores, pessoas humildades, trabalhadoras, de uma profunda dignidade que merecem todo o nosso respeito e consideração”, concluiu.