O Juntos Pelo Povo, através de Élvio Sousa, acusou, hoje, o Governo da República e o PSD-Madeira de manterem os madeirenses “escravos das companhias aéreas”.

Em reação à presença de Luís Montenegro na festa do PSD no Chão da Lagoa, o secretário-geral do Juntos Pelo Povo (JPP), Élvio Sousa, publicou uma declaração crítica na sua página pessoal de Facebook, onde responsabiliza os Governos da República e Regional pelo agravamento do custo de vida na Madeira devido ao atual modelo do Subsídio Social de Mobilidade (SSM).

Élvio Sousa começou por dizer que “o que nasce torto jamais se endireita. Assim é o atual Subsídio Social de Mobilidade que põe os madeirenses a pagar 400€ a 500€ para viajar dentro do próprio país.”

O líder do JPP recordou que “esse modelo foi confeccionado entre o Governo de Passos Coelho, e atual elenco do Governo Regional de Albuquerque, e do secretário malcriado Eduardo Jesus.”

Élvio Sousa apontou que “lê-se num papelinho de 4 de junho 2015, já desaparecido dos arquivos digitais da imprensa mercenária, que o residente ‘nunca pagará mais de 86 euros, numa passagem para se deslocar a Portugal continental’, disse Eduardo à saída de um Conselho de Governo.”

“Julgo que, hoje, Montenegro vem trazer a carta de alforria ao malcriado Eduardo Jesus, para libertar definitivamente a escravidão a que o Governo da República vetou os madeirenses durante estes 10 anos”, ironizou Élvio Sousa.