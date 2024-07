JPP acusa Albuquerque de voltar a “passar a perna” aos madeirenses

Élvio Sousa acusou, hoje, Miguel Albuquerque de “passar a perna” aos madeirenses e aos partidos que viabilizaram a sua governação, CDS, PAN e Chega, “ao voltar a falhar a promessa de colocar um ferry com ligação semanal de carga e passageiros, entre a Madeira e o Continente”.

Com Montenegro gripado e ausente da Região, o líder do JPP esteve este domingo na Ponta do Sol em mais uma manifestação de agradecimento à população pelos resultados alcançados no último ato eleitoral, onde o JPP foi o terceiro partido mais votado, e exortou Miguel Albuquerque “a assumir as suas responsabilidades”.

Com o Programa de Governo e o Orçamento viabilizados, Élvio Sousa aproveitou para falar do momento político atual e explicar à população “a razão por que mantém a falta de confiança em Miguel Albuquerque”, avançando com vários exemplos: “Vejamos o histórico deste senhor, falhou a promessa que fez aos madeirenses em colocar um Ferry com ligação semanal de carga e passageiros, ainda esta semana passou novamente a perna aos madeirenses e aos partidos que viabilizaram o programa de governo confiando que esse senhor cumpriria a palavra, prometeu reduzir as listas de espera na saúde e elas cresceram 45%, prometeu acabar com a acumulação de reformas com ordenados e nada, prometeu, e recordo, junto com Pedro Passos Coelho que os madeirenses iriam apagar apenas 86 euros (e estudantes 65€) e neste momento os nossos cidadãos têm de aditar 400 e 500 euros para poder viajar dentro do próprio país”, referiu.

No entender do secretário-geral do JPP, “o mais grave é Albuquerque, agora com o antigo parceiro CDS e a nova bengala do CHEGA, estar a proteger os poderosos dos Donos Disto Tudo e a escravizar os madeirenses, como foi revelado recentemente quanto ao monopólio do armazenamento do gás, com os madeirenses a pagar mais 10 euros numa garrafa do que os açorianos, tudo para continuar a engordar os donos do gás, Jaime Ramos, Luís Miguel de Sousa, Empresa de Eletricidade e Farinha Agrela, que também são os donos das rádios e da comunicação social na Madeira”, disse.

Com Montenegro engripado ausente da festa do planalto, este domingo, Élvio Sousa aproveitou para enviar uma mensagem a Miguel Albuquerque, para ver refletida nos discursos: “Não se esqueça de cumprir a sua palavra, e estabelecer a defesa do CINM, a rever a Lei das Finanças Regionais, de priorizar a Revisão Constitucional com o reforço das competência autonómicos em face de um Estado ainda pesadamente centralista e que impede que os partidos regionais possam, tal como a liberdade de opinião e de associação”, sublinhou.