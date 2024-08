A Juventude Popular da Madeira congratulou-se, hoje, pela entrada em vigor da isenção de IMT e Imposto de Selo na compra da primeira habitação por parte de jovens. No entender da JP, a medida que está a funcionar desde ontem, “vem ao encontro do que o CDS-PP da Madeira foi sempre defendendo ao longo da campanha eleitoral”.

Numa nota assinada por Pedro Pereira e divulgada há instantes, é exaltada a importância da medida para apoiar os jovens casais. O presidente da Juventude Popular na Madeira afirma que “é mais uma prova de que o voto no CDS é sempre seguro para os eleitores, uma vez que a decisão entrou em vigor por proposta do Governo da República e só é possível, graças à responsabilidade do CDS”.

O comunicado relembra que “o CDS-PP Madeira propôs, em sede de negociação do Programa de Governo, que a Região usasse as prerrogativas legais a que tem direito para poder aplicar o diferencial previsto na Lei para esta isenção”.

Pedro Pereira destaca que “foi por proposta do CDS que esta isenção total na Madeira é possível para compra de habitação própria e permanente até ao montante de 395.965€ enquanto no continente o montante máximo é de 316.772€” e que “é graças ao sentido de responsabilidade do CDS, que coloca sempre os interesses da Madeira, dos Madeirenses e dos porto-santenses acima dos interesses particulares do partido, que hoje podemos ter medidas que apoiam efetivamente a vida das pessoas a entrar em vigor no tempo certo”.

Pedro Pereira, que na qualidade de vice-presidente do CDS-PP Madeira, fez parte da comitiva do partido que participou nas rondas negociais com o Governo Regional a propósito do Programa de Governo que foi aprovado pela Assembleia Legislativa Regional, relembrou “o papel decisivo que essa reunião teve para que esta medida seja hoje uma realidade”.