Os Jovens do Bloco de Esquerda Madeira estiveram junto da população estudantil dos ensinos básico e secundário a alertar para a importância do ensino público.

“O acesso ao ensino é um direito de todas e de todos, independentemente do seu estrato social”, referem, em nota de imprensa, os Jovens do Bloco, que defendem que “é da responsabilidade do governo garantir o acesso à educação para todas as crianças e jovens, desde a creche ao ensino superior, promovendo uma maior justiça social.”

Por isso, o Bloco de Esquerda defende:

“- acabar com as propinas;

- construir mais residências universitárias;

- mais cursos disponíveis nas instituições de ensino superior e de qualidade;

- melhores condições de trabalho do corpo académico;

- fim da precariedade dos bolseiros de investigação

- viagens a 65 euros para estudantes no ato da compra;”

Os Jovens do Bloco de Esquerda Madeira ainda alertaram para “as alterações climáticas e pelo direito de igualdade entre todas e todos os cidadãos.”