José Manuel Rodrigues foi reeleito este Domingo Presidente do Congresso Nacional do partido. O líder do CDS Madeira, vai integrar, também, a Comissão Executiva do partido, o ‘núcleo duro’ da direção de Nuno Melo.

O líder nacional do CDS falou das eleições na Madeira para elogiar “a coragem” de José Manuel Rodrigues, “um dos nossos melhores e mais talentosos” e que oferece aos madeirenses “a sua competência e trabalho”, como aquele que efetuou na presidência da Assembleia Legislativa.

Nuno Melo fez questão de reafirmar que “o CDS nada teve a ver com esta crise política na Madeira e sempre ofereceu estabilidade e governabilidade” aos madeirenses. O líder nacional concluiu que o CDS estará sempre do lado de “uma boa solução para a Madeira”.

Neste Congresso, esteve em destaque o regresso do CDS à representação parlamentar na Assembleia da República e ao Governo, mas também a nova Declaração de Princípios que foi apresentada ao Congresso por José Manuel Rodrigues. Por recomendação do líder do CDS/Madeira, ficou expresso que um dos princípios é o compromisso do CDS com um aprofundamento da Autonomia numa futura revisão da Constituição.

O CDS da Região reforçou as suas posições nos órgãos nacionais, com a eleição de Rui Barreto, Luís Miguel Rosa e Márcio Dinarte para a Comissão Política que passa a ter quatro madeirenses, uma vez que Rodrigues tem lugar por inerência de ser presidente do partido na Madeira.

No Conselho Nacional, o CDS/Madeira terá oito elementos: o secretário-geral, Amílcar Figueira, Gonçalo Santos e António Freitas, eleitos em Congresso e mais cinco elementos a indicar pelo Conselho Regional do partido.

Depois de ter feito parte do “núcleo duro” da direção de Paulo Portas, com um grande empenho na vida nacional do partido, tendo sido inclusive deputado na Assembleia da República, José Manuel Rodrigues volta assim a estar no regresso do CDS às grandes instituições da Democracia portuguesa.

O CDS ficou com as áreas da defesa e da segurança no atual Governo da República e está empenhado em que a PSP e a GNR recebam um suplemento de missão, assim como outros corpos de polícia e está decidido a inverter o processo do abandono de militares dos três ramos das Forças Armadas. Nuno Melo e Telmo Correia querem melhorar as condições de trabalho e de salários dos agentes de segurança e dos militares.

O CDS Madeira foi a Viseu conquistar novas posições na estrutura nacional do partido e ganhar embalo para as eleições regionais de 26 de maio.