José Cid faz referência no Facebook à vinda à Madeira e à poncha (com vídeo)

Transversal a muitas gerações, com fãs de todas as idades, José Cid é cabeça de cartaz este domingo na festa do PSD Madeira, no Chão da Lagoa.

Numa publicação no Facebook, sobre a ida de jovens de Mogofores à piscina da sua quinta, o artista refere que sábado e domingo estará no Funchal, depois de dois concertos, um hoje, em Gavião (Portalegre), e outro, amanhã, em Trancoso (Guarda).

O concerto de domingo será, assim, o epílogo do que diz ser uma semana violenta, que espera encerrar com alegria.

“A piscina ajuda-nos a recuperar (e na Madeira as Ponchas também ) ajudam a ... alegrar!”, diz ele na publicação que aqui partilhamos.