Vai decorrer no auditório do Museu da Cada da Luz, no Funchal, as jornadas psicopedagógicas a 11 e 12 de outubro.

Ou seja, já a partir de amanhã. O evento ‘Jornadas Pedagógicas: Uma Escola Para o Futuro’ é organizado pela Escola Básica do 2.º e 3.º ciclos do Caniço.

“Neste momento crucial para a Escola Básica do 2.º e 3.º ciclos do Caniço, organizar umas jornadas de reflexão sobre o futuro e os desafios, que ele apresenta é também uma forma de comemorar o que foi alcançado. Projetando assim o caminho que pretendemos para alcançar a nossa missão”, denota a instituição de ensino.