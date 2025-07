Paulo Alves foi duramente crítico relativamente à política de apoios por parte do Governo Regional em relação aos municípios da Região. Deu o exemplo de que Santa Cruz está a pedir, há muito, a cobertura do polidesportivo da escola da freguesia. Mas o Governo disse que é competência da Câmara, segundo o presidente da Junta de Freguesia de Santa Cruz.

Ora, Paulo Alves lamenta que esta posição também não seja tomada assim com as Câmaras ‘laranja’. No entender de Paulo Alves, esta posição do Executivo madeirense vem desde há muito tempo e não é notado apenas por si.