A Câmara de Santa Cruz investiu, em 2025, mais de um milhão de euros na segurança e socorro. Palavras de Élia Ascensão, presidente da Autarquia durante a sua intervenção nas Jornadas Madeira, a última do evento, sendo que, depois, haverá lugar ao segundo momento de debate.

Élia Ascensão também referiu-se, na iniciativa que decorre no salão nobre da Câmara, ao social no terreno, e disse que foram dados 11. 625 apoios no total de 7,6 milhões de euros.

Foram investidos 645 mil euros na reabilitação de imóveis, como referiu e adiantou quando que 908 famílias, desde 2016, beneficiaram de 854 mil euros do fundo social de emergência.