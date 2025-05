Fátima Belo, da Casa do Povo de Água de Pena, diz que as Casas do Povo são apartidárias, embora apenas de uma cor política. Mas “nos nossos órgãos sociais, temos pessoas de várias ideologias. Não ligamos de forma alguma à cor partidária”, referiu, em resposta ao padre Martins Júnior, antigo autarca, figura irreverente de Machico e que, no período de debate das Jornadas Madeira 2025, que decorrem no Fórum de Machico, afirmou que muitas instituições estão presas ao Governo.

Martins Júnior afirmou que as casas do povo devem escutar o povo, sobretudo em locais de ruralidade. E diz que fica atónito ao ver que, no coração do Funchal, em São Pedro, há uma casa do povo.