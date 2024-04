O SIPE - Sindicato Independente de Professores e Educadores – promove as VII Jornadas de Educação, subordinadas ao tema Aprendizagem, Inovação Pedagógica e Inclusão.

O evento acontece amanhã, dia 20 de abril, no Hotel The Views Monumental, do Funchal, numa iniciativa que pretende ser um momento de reflexão para os professores e para a Escola Pública do arquipélago da Madeira, em particular.

“Nestas jornadas procurar-se-á debater práticas de educação inovadoras e refletir sobre os papéis dos vários agentes educativos face a uma sociedade em constante mutação”, revela Júlia Azevedo, presidente do SIPE.

A abertura desta ação será feita por Jorge Carvalho, secretário regional de Educação, Ciência e Tecnologia; por Helena Leal, vereadora da Educação da Câmara Municipal do Funchal; por Júlia Azevedo, presidente do sindicato e por Sandra Nogueira, diretora regional do SIPE Madeira, que mostra a importância deste evento: “A diversidade na aprendizagem é um facto e a inovação pedagógica deve ter isso em conta. Ora, a inovação pedagógica, além de se focar numa dimensão social, deve focar-se no aluno e na aprendizagem, o que implica um olhar atento e reflexivo sobre a praxis docente. É isso que pretendemos com este espaço de debate aqui na ilha”.

Com um vasto programa de oradores, na parte da manhã, destaque para Domingos Fernandes, presidente do Conselho Nacional de Educação (CNE), que irá falar sobre pedagogia de inclusão em contextos de inovação.

Liliana Rodrigues, da Universidade da Madeira, irá falar do currículo enquanto instrumento de inclusão, e Alexandre Ventura, antigo Secretário de Estado da Educação, propõe o tema das lideranças intermédias para alavancar a inovação e a inclusão nas escolas.

Depois do almoço, Maria João Beja, da Universidade da Madeira, apresenta os dilemas e as soluções da relação entre a escola, a família e a comunidade.

Elsa Forte, formadora do SIPE, traz para o debate questões como a aprendizagem, a tecnologia e a mudança.

Ana Pita, Maria José Garapa e Magda Ascensão, de três escolas locais, irão mostrar exemplos de boas práticas de inovação pedagógica.

Estas jornadas terminam com as intervenções de Rosa Maria Sá e Ana Babo Santos, respetivamente, vice-presidente do SIPE e secretária regional do SIPE Madeira.