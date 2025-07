O presidente da Junta de Freguesia do Caniço destacou , hoje, nas Jornadas Madeira 2025, o apoio socioeducativo que permite que as famílias com carência comprovada tenham ajuda na aquisição de material escolar, sendo que este ano, “aumentamos em 300% o orçamento para este apoio social.”

“Temos o apoio alimentar em parceria com instituições da freguesia, o fundo social de emergência e a nossa própria Loja Solidária que se tem assumido como um importante recurso na freguesia, não apenas a nível social, mas inclusive a nível da consciência ecológica e da oportunidade de experiência laboral.”, referiu também o presidente daquele órgão de Poder Local no palanque das Jornadas que podem ser acompanhadas em direto nas redes sociais.

A bordou ainda a Loja Solidária, projeto implementado pela Junta de Freguesia do Caniço, sendo principalmente um recurso social e uma iniciativa que surgiu da realidade de processos de exclusão social, agravamento das desigualdades sociais, pessoais e económicas, e que se encontram subjacentes à problemática da pobreza e vulnerabilidade social, e que de há uns anos a esta parte inclui também a classe média.

Esta loja, que apoia cerca de 350 famílias carenciadas ou em vulnerabilidade social, recebe doações da população geral, que após triagem são disponibilizadas à comunidade local, no seu espaço físico.