A líder da Câmara Municipal da Ponta do Sol destacou esta manhã, nas Jornadas Madeira 2025, que a educação e a cultura foram pilares do executivo ao longo dos últimos oito anos.

Desde 2017, o município assegura a oferta gratuita de manuais escolares até ao 12.º ano, e investiu progressivamente nas bolsas de estudo, enalteceu. “Hoje é possível atribuir bolsa a todos os alunos do concelho a frequentar o ensino superior. São 120 mil euros investidos anualmente, valor que duplicou face ao ano anterior”, afirmou Célia Pessegueiro.

Também a cultura teve uma aposta clara e continuada, mesmo em tempos de crise. “Asseguramos ao longo destes anos um investimento médio anual de 3% do orçamento municipal em cultura – um valor acima da reivindicação regional e nacional de 1% para a cultura”, realçou, acrescentando que tal esforço “dá à Ponta do Sol o justo reconhecimento e a reputação de ser um dos concelhos mais Culturais do País no que toca a valores investidos per capita”.