O presidente da Junta de Freguesia do Curral das Freiras, Manuel Salustino, traçou hoje um balanço dos seus três mandatos, no âmbito das Jornadas Madeira, que decorrem no Museu de Imprensa, em Câmara de Lobos. O autarca destacou o trabalho realizado e os investimentos concretizados com o apoio da Câmara Municipal e do Governo Regional, mas deixou um alerta: o orçamento continua a ser insuficiente face aos desafios atuais da freguesia.

Salustino recordou que, quando assumiu funções em 2013, o orçamento da Junta era de 134 mil euros, valor que em 2024 subiu para 330 mil euros. Ainda assim, considera que o montante é reduzido para dar resposta às crescentes necessidades da população.

Na sua alocução, lembrou as várias requalificações, melhoramentos e intervenções levadas a efeito; e apontou ainda o Plano de Atividades que permitiu que os apoios fossem executados, numa visão “justa” da sua distribuição.

Nesse sentido, lembrou ainda as pequenas intervenções em habitações, agradecendo ao Instituto de Habitação, através dos PRID, referindo que são “mais de meio milhão de euros de investimento destes programas dentro do Curral das Freiras que melhorou a casa das pessoas e a paisagem urbana da freguesia”, denotou.

Salustino enalteceu ainda outro apoio, nomeadamente à agricultura, cujo investimento, este ano, totaliza já 15 mil euros, através de vouchers.

No entanto, o presidente lembra que “330 mil euro continua a ser pouco”, perante os desafios “que são enormes”.

Quanto aos investimentos municipais, destacou a requalificação do centro que foi “importantíssimo” na ordenação do estacionamento e na segurança da população.

Agradeceu ainda os investimentos do Governo Regional, nomeadamente ao nível das águas e da mobilidade.

Salustino defendeu ainda a necessidade de haver um plano estratégico que olhe para o que é ser rural. “As pessoas só ficam se a economia funcionar e só ficam se houver habitação”, alertou.

O autarca tocou ainda na questão do futuro e polémico teleférico do Curral, lembrando que o tecido comercial “que é aquele que mais emprega na freguesia, deseja que esse investimento aconteça”.

No entanto, adiantou que ainda esta semana reuniu com o Governo Regional para alertar para o facto de ser necessário preparar o Curral para receber o investimento, tal como tem vindo a reiterar.