O presidente da Junta de Freguesia do Estreito da Calheta, Jorge Patrício Agrela, fez um balanço dos seus 12 anos à frente da autarquia local, destacando o trabalho feito apesar das dificuldades orçamentais. O autarca, que discursava nas Jornadas Madeira esta manhã, agradeceu o apoio da população e garantiu que a equipa da junta se esforçou para responder às necessidades locais.

“Fazer pouco com muito é fácil, mas fazer muito com pouco é mais complicado”, disse, referindo-se ao desafio de gerir uma freguesia com recursos limitados. Ainda assim, sublinhou que o executivo tentou sempre “dar resposta a todas as solicitações e de forma direta ou indireta resolver os problemas da nossa freguesia”.

Entre os principais focos de atuação ao longo do mandato, Patrício Agrela destacou:

• Atendimento ao público e emissão de documentos;

• Apoio à educação, incluindo ajuda a estudantes universitários;

• Apoio ao desporto e à cultura, com eventos como as marchas populares, festa de Nossa Senhora da Graça, mercadinho, torneios e iluminações de Natal;

• Campanhas anuais de desratização para apoio aos agricultores;

• Manutenção e recuperação do património local, como fontanários, veredas, jardins e zonas de lazer.

O presidente da junta lembrou ainda o papel dos programas de ocupação temporária apoiados pelo Instituto de Emprego, embora limitados: “Mesmo que passem por nós excelentes trabalhadores, não temos orçamento para contratá-los para os nossos quadros.”

No encerramento do seu discurso, deixou um apelo ao Governo da República, defendendo que este “deve ter em conta o valor de financiamento das freguesias em relação ao número de competências atribuídas, não apenas atribuir competências sem nos dar condições para as podermos realizar.”

A terminar, expressou gratidão à comunidade: “Quero deixar um agradecimento especial a todos que confiaram em mim nestes 12 anos, em especial à população do Estreito da Calheta.”