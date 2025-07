João Carlos da Conceição, presidente da Assembleia Municipal do Porto Moniz, questionado pelo moderador e diretor da rádio JM-FM Miguel Guarda sobre o referido turismo desregrado, defendeu nas Jornadas Madeira, que as carreiras dos transportes deveriam ser melhor pensadas.

Referindo que, com o aumento das rent-a-car, os turistas alugam carros próprios no aeroporto, pelo que, por exemplo, 50 pessoas usam 50 carros e poderiam se deslocar facilmente em dois autocarros, o presidente apelou a mais transporte público e com horários mais diferenciados até porque “o ambiente agradece”.

O autarca deu, ainda, como exemplo, a freguesia do Seixal, onde as pessoas “não têm lugar para estacionar apesar do esforço da Câmara e da Junta para regularizar o trânsito”.