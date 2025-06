O sexto episódio das Jornadas Madeira decorre, esta manhã, na Assembleia Municipal do Funchal. Uma iniciativa que o JM tem levado a todos os concelhos da RAM e que pode ser acompanhada através das plataformas digitais do Jornal, na rádio JM FM e no canal MinhaTerra TV.

A presidente da Junta de Freguesia do Monte, Idalina Silva, destacou, na sua explanação, além do reconhecimento pela iniciativa do JM, o seu percurso na freguesia e, sustentou que ao longo destes 12 anos foi com “profundo orgulho” e com objetivo alinhado no “bem comum” que dirigiu os destinos do Monte.

Ao nível das infraestruturas, destacou o polidesportivo da freguesia, servido com mais valências, a construção de um parque infantil e louvou o compromisso com a Horários do Funchal, entretanto estabelecido, para deslocar as carreiras 21 e 22 para o Largo da Fonte.

“Promovemos o diálogo entre as várias entidades com ação na freguesia. Foi um trabalho muito árduo, mas com resultado muito positivo”, afirmou Idalina Silva, lembrando a criação da Associação de Turismo do Monte e sublinhou que, com o atual executivo social-democrata, não houve “diferenças de tratamento”.

A ação e o apoio social, também sublinhou, “não foram descurados”.

“Temos em funcionamento ativo o polo de emprego da Junta de Freguesia do Monte”, complementou, apontando também à aposta na diversificação dos canais de comunicação.