Delfim Lourenço, interveniente nas Jornadas Madeira 2025 na qualidade de cidadão da Fajã da Ovelha, afirmou que, após consultar o manifesto eleitoral de 2021, constatou que estavam previstos cerca de meio milhão de euros para investimentos no centro da freguesia. No entanto, alertou que as carências da freguesia não se limitam ao centro.

“Onde também é preciso atuar é na reta da Raposeira, na Lombada dos Marinheiros e noutros sítios onde bastam pequenas reabilitações que podem ser feitas em articulação com a junta de freguesia”, defendeu.

O munícipe destacou ainda a falta de estacionamento em zonas como a Maloeira e a Raposeira, onde existem espaços comerciais como minimercados e bares que geram grande afluência de pessoas.

Reconheceu ainda que algo tem de ser feito na Fajã da Ovelha no que diz respeito a saneamento básico e aos caminhos agrícolas, e manifestou receio acerca de eventuais problemas a nível da água de rega que possam surgir devido ao projeto do Campo de Golfe da Ponta do Pargo.

Na resposta, o presidente da Junta de Freguesia da Fajã da Ovelha, Gabriel Neto, voltou a lembrar obra feita ao longo dos últimos 12 anos, e reconheceu que a água de rega é uma preocupação de todos os moradores da freguesia.

Falando para Carlos Teles, defendeu que não poderemos esperar eternamente pelos fundos comunitários para construir caminhos agrícolas.