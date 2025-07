Na intervenção no último episódio da quinta edição das Jornadas Madeira, o presidente da Junta de Freguesia da Fajã da Ovelha, Gabriel Neto, afirmou que o caminho nem sempre foi fácil, mas o “trabalho foi-se sempre fazendo”.

Na sessão que decorre no Centro Cívico do Estreito da Calheta exemplificou o trabalho feito: repavimentação de caminhos, recuperação de todos os fontanários da freguesia, apoio aos agricultores (entrega de raticida e de bisalhos a todos os residentes da freguesia, esta última a abranger 151 famílias), assim como o apoio no desporto (provas de motocross e BTT) e às associações que realizaram eventos na freguesia e a limpeza dos caminhos.

Neste último aspeto, “sem dúvida que às vezes algo mais poderia ser feito, mas infelizmente a falta de mão de obra” dificulta esse desígnio, reconheceu Gabriel Neto.

O autarca lembrou ainda a colocação de sinalização direcional na freguesia, o apoio às escolas e clubes nas viagens dos seus atletas ao continente, e a celebração do Dia da Freguesia, a 9 de agosto.

Alguns pontos essenciais do que foi feito em 12 anos que estão a findar, reconhecendo que mais poderia ser feito se houvesse mais verbas disponíveis para tal. “Não saio completamente satisfeito”, confessou.