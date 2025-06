A presidente da Câmara Municipal do Funchal, que alicerçou a primeira parte do seu discurso na habitação, referiu que, em termos das asfaltagens, canalizaram 3 milhões de euros, tendo começado pelas artérias mais centrais, avançando agora para outras artérias.

Em termos de prestações de contas, Cristina Pedra transmitiu que a situação “é robusta”, com o limite de endividamento em 2024 nos 52 ME. “Iremos amanhã ter uma assembleia municipal onde trazemos o acordo com a ARM para fazer mais”.

“Até 2024, são 15 milhões de euros de juros que já estão nas contas”, assinalou Cristina Pedra, dizendo que desde a primeira hora colocaram “mãos à obra” e criticou a ação dos anteriores governantes.

Trouxe para o seu discurso a situação com a qual se defrontou assim que chegou à CMF, com o pelouro financeiro, no caso que envolveu a Frente MarFunchal, cuja situação envolvia a injeção imediata de 1ME.

“A Frente Mar devolveu 75 milhões de euros à CMF a título de dividendos”, elaborou, denotando a “triste e vergonha herança que recebemos”.

“Começámos a investir forte e feio”, no caso da ETAR, em 17 milhões de euros, dizendo que nem “caderno de encargos estava lançado” quando a coligação ‘Funchal Sempre à Frente’ chegou ao executivo.

“Lançámos a maior obra de todos os tempos. É, de facto, obra”, considerou.

Ademais, no aspeto das acessibilidades, frisou o derrame de 2 milhões de euros nas zonas altas, e que o orçamento municipal tem quase 6 milhões de euros para este tipo de obras.

Nas bolsas de estacionamento, vincou os 1,7 milhões de euros.

