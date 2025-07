Durante o segundo período de debate das Jornadas Madeira, Delfim Lourenço, munícipe e candidato independente à Junta de Freguesia da Fajã da Ovelha, voltou a intervir, desta vez para lembrar que a construção de um centro de recolha de animais constava do manifesto eleitoral da Câmara da Calheta, mas não foi abordada durante o encontro. O munícipe levantou ainda preocupações quanto à estrada que liga a Fajã da Ovelha ao Paul do Mar, referindo que a via não tem medidas adequadas à passagem de autocarros de turismo, e questionou também o estado do parque infantil da freguesia.

Na resposta, o presidente da autarquia, Carlos Teles, confirmou que a criação do canil municipal fazia parte do programa eleitoral, mas explicou que o assunto está atualmente sob a alçada da AMRAM, o que condicionou o avanço do projeto. Ainda assim, admitiu a importância da infraestrutura: “Esse canil seria importante construir”, disse, revelando que já foram estudadas possíveis localizações, nomeadamente no parque empresarial e nas instalações do antigo matadouro do Estreito da Calheta.

Segundo o autarca, entre 2024 e maio de 2025 foram intervencionados 446 animais no concelho, através de vacinação, identificação eletrónica, registos e esterilizações. Teles alertou, no entanto, que a construção de um canil deve ser acompanhada por um trabalho estrutural: “Não se pode construir por construir. Um mês depois estaria cheio. Há um trabalho de fundo para fazer na causa animal, que é de todos nós.”

No último ano, registaram-se 155 adoções de animais no concelho e foram promovidas duas campanhas específicas, estando uma terceira prevista para setembro.

Quanto às restantes questões levantadas, o presidente esclareceu que a obra do parque infantil está em curso e reconheceu que o túnel na estrada Fajã – Paul do Mar “tem de ser revisto”, por não ter altura suficiente para permitir a circulação de autocarros.