O presidente da Câmara Municipal da Calheta, logo após as intervenções de cinco dos oito presidentes de Junta do concelho, pediu para usar da palavra nas Jornadas Madeira, evento do JM, para dar os parabéns a todos os representantes das Juntas, sem exceção, pelo trabalho que fizeram em prol da população.

Carlos Teles referiu ser seu dever agradecer a quem dá o seu melhor para que as populações sejam bem servidas. O edil, ainda antes da sua intervenção no palanque do Centro Cívico do Estreito da Calheta, referiu que sempre sentiu colaboração de todos, independentemente das suas ideologias e cores partidárias. Afirmou mesmo que houve uma colaboração recíproca e estreita.

Dirigindo-se a Gabriel Neto, que denunciou a falta de caminhos agrícolas, Carlos Teles admitiu que, realmente, houve uma falha, apesar de a Autarquia ter projetos aprovados por fundos europeus. Disse que, a Câmara, por si só, tem dificuldade em construir caminhos agrícolas por sua conta. “Não seria uma boa gestão avançarmos com esse investimento, através do fundo municipal, quando há fundos europeus”, disse Carlos Teles. O autarca justificou os atrasos com a queda do Governo e as constantes eleições, que provocaram alguma instabilidade. “Entre a queda do Governo e a tomada de posse de um novo Governo, perde-se um ano ou mais para reativar os processos que estavam em andamento”, afirmou.

Sobre o saneamento básico, também referido por Gabriel Neto, Carlos Teles afirmou que tendo em conta a dimensão territorial do Município, é necessário um investimento transversal a todas as oito freguesias.