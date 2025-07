Carlos Teles afirma que está a ser considerada a criação de uma central de compostagem, em resposta ao presidente da Junta de Freguesia da Fajã da Ovelha. Refere que o Plano de Gestão de Resíduos prevê esse investimento.

A ideia foi deixada esta manhã, ainda antes da sua intervenção, mas depois de cinco dos oito presidentes de Junta usarem da palavra nas Jornadas Madeira, evento do JM e da JM FM que decorrem no Centro Cívico do Estreito da Calheta. Uma iniciativa que regista uma plateia ‘recheada’.