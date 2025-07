A Calheta, em termos turísticos, já ultrapassou as cinco mil camas.

“Se o concelho tem condições para investidores, se os investidores procuram o nosso concelho para investir os seus capitais é que estamos no bom caminho”, afirmou Carlos Teles no evento Jornadas Madeira. Ocasião que aproveitou para falar de um projeto que está na calha e que se refere à concretização de uma grande superfície comercial. As Jornadas Madeira 2025 chegam, hoje, ao fim, depois da passagem pelos onze concelhos da Madeira.