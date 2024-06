O secretário regional de Educação, Ciência e Tecnologia, o chefe de gabinete do presidente do Governo e o líder parlamentar do PSD-Madeira sairam da Assembleia a caminho da Quinta Vigia, sabe o JM junto de fonte parlamentar.

A ida de Jorge Carvalho, Rui Abreu e Jaime Filipe Ramos é encarada como uma forma de informar o presidente do Governo das negociações intensas que decorreram esta tarde na Assembleia regional em paralelo aos trabalhos no plenário.

Jorge Carvalho, Rui Abreu e Jaime Filipe Ramos foram os negociadores de serviço, esta tarde, em encontros com outros partidos a fim de forçar a aprovação do Programa de Governo e consequente Moção de Confiança.

Depois de terminadas essas negociações, Jorge Carvalho, Rui Abreu e Jaime Filipe Ramos deixaram o Parlamento a caminho da Quinta Vigia.

Dentro de momentos, conforme já revelou o JM, o presidente do Governo Regional faz uma comunicação pública que deverá indicar a posição do PSD e do Governo sobre a atual crise política na Madeira.