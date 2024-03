O dirigente social democrata comentou a sondagem que daria a vitória a nível nacional da AD. Jorge Carvalho falou no hotel Orquídea com ecos provenientes da sede do PSD, de onde se ouviram gritos de vitória. O também secretário regional da Educação diz que “temos também bons indicadores da Madeira”, mas aqui é ainda tudo muito cedo para grandes análises. No todo nacional, para já Carvalho prefere exaltar “essa projeção de vitória da AD, e depois haverá um outro momento para definir a governação”, isto quando confrontado com a não maioria absoluta.

“Estamos nos 50 anos do 25 de Abril e é com satisfação que vemos esta disponibilização das pessoas para votarem”, relevou Jorge Carvalho acerca do elevado nivel de adesão, embora ainda sem números finais.E “é importante porque quanto mais pessoas votarem, maior é a legitimidade de quem vai governar”, justificou.