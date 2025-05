O secretário regional de Educação, Jorge Carvalho, em representação do presidente do Governo Regional, Miguel Albuquerque, marcou presença na sessão solene do Dia do Concelho de Machico, onde destacou a importância do município no contexto regional, sublinhando o espírito resiliente da sua população e enaltecendo o percurso do presidente da câmara, Ricardo Franco, que se prepara para terminar o atual mandato.

“Machico constitui, sem desprimor de qualquer outra localidade da nossa Região, um espaço de especial relevo, pela especial vocação das suas gentes para reagir às adversidades e ambicionar, pelo fruto do seu trabalho, um futuro sempre melhor”, afirmou o governante.

Num momento simbólico, que antecede as próximas eleições, Jorge Carvalho dirigiu palavras de reconhecimento a Ricardo Franco, deixando votos de apreço pelo trabalho realizado. “Saúdo-o vivamente neste final de mandato e formulo votos para que a sua dedicação possa servir de exemplo a todos quantos ambicionem dedicar-se à causa pública”, disse, sublinhando que, apesar das diferenças político-ideológicas, “nunca foram motivo suficiente” para que “tivéssemos de prescindir, tanto nas relações institucionais, como no plano pessoal, do tratamento cordial, marcado pelo respeito mútuo”.

O representante do Governo Regional assinalou ainda a importância do novo ciclo político que se vive na Região, agora com estabilidade governativa, o que permitirá a concretização de compromissos que, segundo referiu, não puderam ser devidamente assumidos nos últimos dois anos. “Esse horizonte temporal é uma condição essencial que torna possível equacionar e assumir compromissos”, explicou.

Jorge Carvalho garantiu que Machico estará incluído nas prioridades do executivo madeirense, nomeadamente nas áreas da habitação, educação, agricultura, pescas, desporto, infraestruturas e acessibilidades.

No encerramento da sua intervenção, o secretário regional reforçou o papel fundamental do poder local e apelou à cooperação entre todas as entidades, em nome dos interesses das populações.