Dirigente de cooperativa de habitação é dado como certo na lista do candidato a líder do PSD-Madeira, conforme revela ao JM fonte próxima do partido.

João Lucas tem um longo percurso em diferentes áreas profissionais na Madeira. Foi quadro dos Correios e mais tarde foi um dos nomes da administração da Sociedade Metropolitana de Desenvolvimento.

Atualmente, Lucas está ligado a uma cooperativa de habitação que desenvolve um projeto cuja obra está em curso junto ao Madeira Shopping.

Manuel António Correia entrega a lista por esta hora na sede do PSD-Madeira.