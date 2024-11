A missa do próximo domingo, às 9h30, na igreja paroquial de São José, vai contar com a participação do conhecido engenheiro geólogo João Baptista.

A convite do padre José Luís Rodrigues, o investigador e professor da Universidade de Aveiro, vai abordar o tema ‘Deus perdoa sempre, a Natureza não perdoa’.

Será durante a liturgia que essa intervenção ocorrerá. Conforme disse o pároco ao JM, a missa “é para celebrar o pulsar da vida”.

A intervenção do homem na natureza será o foco da mensagem. Ainda esta semana, João Baptista Silva foi ouvido na qualidade de investigador na Comissão Parlamentar de Inquérito sobre o ‘Apuramento de responsabilidades políticas no combate aos incêndios ocorridos entre o dia 14 e 26 de agosto’.

No próximo dia 1, também na missa das 9h30, o padre José Luís Rodrigues vai lançar um novo livro, intitulado ‘O Cacho de Uvas’. A apresentação estará a cargo do escultor Francisco Simões e do padre Martins Júnior.

Trata-se, nas palavras do autor, de “uma história de redenção, perdão e reintegração familiar e social”.