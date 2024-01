Alguns órgãos de comunicação social têm assumido como verdadeiro que o JM afastou uma jornalista após publicação de uma notícia, em julho de 2023.

A narrativa que circula em alguns órgãos nacionais baseia-se em documentos apensos à investigação judicial em curso, sustentados na ideia de que a notícia não terá agradado aos presidentes do Governo Regional, nem da Câmara do Funchal e que o Jornal terá sido censurado e a profissional afastada. Mais: persiste a noção de que a notícia em causa, publicada na edição impressa de 2 de julho de 2023, já não está no site do JM.

Nada mais falso.