Passageiro socorrido após aterragem de voo da Ryanair no Aeroporto da Madeira

Um passageiro de um voo da Ryanair proveniente de Lisboa foi assistido, na manhã desta segunda-feira, no Aeroporto Internacional da Madeira - Cristiano Ronaldo, após a aeronave ter aterrado na região. Segundo foi possível apurar, logo após a chegada do avião à placa de estacionamento, foi solicitada a presença de uma ambulância e uma equipa médica devido a um problema de saúde sentido por um dos passageiros durante a viagem ou após a aterragem.
Antes da chegada dos meios de socorro pré-hospitalares ao local, o passageiro recebeu assistência do enfermeiro de serviço no aeroporto, que prestou os primeiros cuidados de saúde e avaliou a sua condição clínica.
Posteriormente, a equipa de emergência assumiu o acompanhamento da situação, não sendo, para já, conhecidas informações sobre a gravidade do problema de saúde ou a eventual necessidade de transporte para uma unidade hospitalar. O voo da Ryanair tinha partido do Aeroporto Humberto Delgado, em Lisboa, e aterrou na Madeira pelas 11h35.
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