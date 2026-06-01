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Passageiro socorrido após aterragem de voo da Ryanair no Aeroporto da Madeira

    Passageiro socorrido após aterragem de voo da Ryanair no Aeroporto da Madeira
    Comandante do avião da Ryanair solicitou ambulância logo depois de ter aterrado. Joana Sousa/JM-Madeira
Paulo Graça

Jornalista

Ocorrências
Data de publicação
01 Junho 2026
12:44

Um passageiro de um voo da Ryanair proveniente de Lisboa foi assistido, na manhã desta segunda-feira, no Aeroporto Internacional da Madeira - Cristiano Ronaldo, após a aeronave ter aterrado na região. Segundo foi possível apurar, logo após a chegada do avião à placa de estacionamento, foi solicitada a presença de uma ambulância e uma equipa médica devido a um problema de saúde sentido por um dos passageiros durante a viagem ou após a aterragem.

Antes da chegada dos meios de socorro pré-hospitalares ao local, o passageiro recebeu assistência do enfermeiro de serviço no aeroporto, que prestou os primeiros cuidados de saúde e avaliou a sua condição clínica.

Posteriormente, a equipa de emergência assumiu o acompanhamento da situação, não sendo, para já, conhecidas informações sobre a gravidade do problema de saúde ou a eventual necessidade de transporte para uma unidade hospitalar. O voo da Ryanair tinha partido do Aeroporto Humberto Delgado, em Lisboa, e aterrou na Madeira pelas 11h35.

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