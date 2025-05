Alberto João Jardim manifestou hoje o seu apoio a José Luís Nunes, que será o candidato do PSD à liderança da Câmara Municipal do Funchal nas próximas Autárquicas, mas revelou-se “triste” pela decisão de Cristina Pedra de não continuar na vida política.

“Triste por a Dra. Cristina Pedra não querer continuar na Câmara do Funchal”, pode ler-se numa publicação do ex-presidente do Governo Regional na sua página na rede social X, acrescentando logo de seguida: “Aplauda-se a disponibilidade do Dr. José Luís Nunes. Pelo seu conhecido humanismo, seriedade, capacidade de trabalho, cultura cívica e conhecimento da Câmara. Pode contar connosco!”