Já sabe como vai estar o tempo nesta segunda-feira?

O Instituto Português do Mar e da Atmosfera (IPMA) prevê, para hoje, períodos de céu muito nublado na Madeira e até aguaceiros em geral fracos, sendo mais frequentes nas terras altas. O vento será fraco a moderado de nordeste.

No mar, na costa Norte, as ondas serão de nordeste com um metro. Na costa Sul, inferiores a um metro. A temperatura da água do mar anda nos 19 a 20º C.

A temperatura do ar será de 24º de máxima na Madeira e 22º no Porto Santo. As mínimas serão de 16º nas duas ilhas.