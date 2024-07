“Os madeirenses mostram cada vez mais interesse no Bordado Madeira”. A constatação é de Marisa Santos, membro do conselho diretivo do Instituto do Vinho, do Bordado e do Artesanato da Madeira (IVBAM) que faz um balanço “muito positivo” da semana dedicada a esta arte e que culminou ontem com a celebração de uma eucaristia em homenagem às Bordadeiras de Casa presidida por D. Nuno Brás, na Igreja de São Gonçalo, precisamente no Dia Mundial do Bordado.

Em nota de imprensa, enviada pela tutela, é referido que “foi a primeira vez que o IVBAM se associou ao Dia Mundial do Bordado. Preparamos durante uma semana um conjunto de atividades que mostraram que o Bordado Madeira continua a despertar a curiosidade de muitas pessoas”, disse a dirigente adiantando que será reforçada a componente dedicada à aprendizagem desta arte. “Sempre tivemos iniciativas dedicadas a quem quisesse aprender a bordar, mas durante esta semana tivemos inúmeras solicitações pelo que vamos reforçar as ações previstas”, concluiu.

De referir que até 8 de agosto, é possível ver o Bordado Madeira em várias montras de algumas empresas que quiseram fazer parte desta efeméride, nomeadamente: a Joalharia São Pedro, o Showroom Moda Madeira, a loja Giggles, a loja Details e a Clínica da Carreira.

Nas instalações do Instituto, pode ser visto o painel que está a ser construído por várias bordadeiras de Casa. “Trata-se de um painel de azulejos que é o registo físico destas primeiras comemorações do Dia Mundial do Bordado e representa a união e a beleza em torno do Bordado da Madeira, e relembra a importância em revitalizar e perpetuar esta arte centenária”.

Durante estas comemorações passaram pelas instalações do IVBAM 73 bordadeiras de casa que mostraram as suas técnicas.