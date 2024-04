O Instituto do Vinho, do Bordado e Artesanato da Madeira (IVBAM) e a Câmara Municipal de Câmara de Lobos no âmbito do Roteiro das Visitas às Bordadeiras de Casa, realizaram, em conjunto, uma visita no Concelho de Câmara de Lobos. Esta iniciativa, realizada pela Vogal do Conselho Diretivo do IVBAM, Marisa Santos, e pela Vereadora da Câmara Municipal de Câmara de Lobos, Sónia Pereira, teve como objetivo, salientar, o papel fundamental destas mulheres, em todo o processo criativo, necessário à execução de uma peça de Bordado Madeira. De salientar, que as Bordadeiras de Casa que foram visitadas foram já vencedoras do Prémio da Bordadeira, atribuído pelo IVBAM, anualmente e enquadrado na política de valorização e incentivo à arte do Bordado Madeira.

Recorde-se que, no âmbito deste Prémio, estão a decorrer até ao próximo mês de agosto, as inscrições, as quais devem ser registadas no IVBAM.

Ao longo deste mês de abril, têm sido visitadas várias Bordadeiras de Casa residentes no Concelho de Câmara de Lobos, uma vez que este é o Concelho onde reside o maior número de Bordadeiras de Casa registadas e no ativo, 389.

Nesta última visita, realizada nas freguesias do Jardim da Serra e Estreito de Câmara de Lobos foram visitadas as Bordadeiras Zita Abreu dos Santos, Maria Felicidade Mendes e Maria Fernanda Silva.

Estas visitas são sempre acompanhadas pela técnica da Divisão de Certificação e Autenticação do Bordado Madeira e Artesanato, Paula Nóbrega, que presta apoio técnico às Bordadeiras, no sentido de as manter informadas e atualizadas sobre as suas reformas, descontos, pontos concretizados, entre outros assuntos.