É um alerta do Instituto do Vinho, do Bordado e do Artesanato da Madeira, replicado hoje pela Câmara Municipal de Machico, direcionado à freguesia do Porto da Cruz, no âmbito do “Scaphoideus titanus, Ball. (St) 0 fitoplasma Grapevineflavescence dor& MLO, vulgarmente designado por Flavescencia Dourada (FD), uma doença de quarentena que afeta as videiras, e que é transmitida pelo inseto vetor Scaphoideus titanus, Ball (St)”.

Embora da Região Autónoma da Madeira pertença ao grupo de regiões com a presença deste inseto, o IVBAM refere que não se verifica a presença da doença. No entanto, é “obrigatória a luta contra o inseto St em todas as vinhas das freguesias onde o inseto já foi detetado”, sendo “obrigatório realizar pelo menos um tratamento fitossanitário para o controlo da praga, nas vinhas das referidas freguesias, mesmo que se trate de pequenas parcelas ou até de algumas videiras num quintal”.

Nas vinhas da freguesia do Porto da Cruz, os viticultores devem realizar obrigatoriamente 1 (um) tratamento inseticida contra o St no período compreendido entre um (1) e vinte e dois (22) de agosto de 2024, refere ainda a nota do IVBAM.