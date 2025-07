Bom dia!

- O representante da República recebe, às 9h30, no Palácio de São Lourenço, em audiência, o embaixador do Japão em Portugal, Ota Makoto.

- Começa às 10h00, a reunião extraordinária da Câmara de Santana, no salão nobre do edifício do Município.

- Às 11h00, no Paul do Mar, o Presidente do Governo Regional inaugura o Projeto de Hibridização do Alecrim e do Pico da Urze.

- Pelas 16h00, na freguesia de Boaventura, em São Vicente, ocorre a inauguração das obras de requalificação do Campo de Futebol Carlos Sé.

- A Presidente da Assembleia Legislativa da Madeira, Rubina Leal, é recebida no Palácio São Bento, às 16h00, pelo Presidente da Assembleia da República, José Pedro Aguiar-Branco.

- Às 20h00, em Santa Cruz, a candidatura do JPP à Câmara, liderada por Élia Ascensão apresenta a sua equipa, na Praça DR. João Abel de Freitas.

- Esta noite, em Câmara de Lobos, nos Jardins do Ilhéu, pelas 20h00, atua João Borsch; às 21h15, é a vez de subir ao palco Ana Lua Caiano.

- Na Ponta do Sol, às 22h00, atua a banda sul-coreana Jambinai, nos concertos L.

- A Semana do Mar do Porto Moniz, recebe, às 22h30, o artista nacional Jorge Ferreira. O programa ao longo do dia é diversificado com atividades desportivas e culturais.