Ireneu dá as ‘Boas Festas’ ao Governo no dia a seguir à moção de censura

Encontro oficial já está na agenda do representante da República para o fim da manhã de quarta-feira, 18 de dezembro. A partir das 12 horas, Miguel Albuquerque e os membros do XV Governo Regional são esperados no Palácio de São Lourenço.

Duas horas antes, Ireneu Barreto recebe o presidente da Assembleia Legislativa, José Manuel Rodrigues, com a mesma finalidade.

A apresentação de cumprimentos de Boas Festas faz parte do calendário protocolar do Palácio de São Lourenço nesta altura do Natal e acontece em modelo semelhante ao de anos anteriores.

A curiosidade é o facto de estar reservado na agenda oficial a manhã do dia 18, justamente um dia depois do esperado debate da moção censura que, a ser aprovada, representará a queda do Governo Regional.

Já a partir de quinta-feira, o representante recebe diversas entidades para apresentação de cumprimentos de Boas Festas.