O Representante da República para a Madeira, Ireneu Barreto, irá visitar as entidades envolvidas no combate aos incêndios, segundo comunicado enviado à redação.

“Com este propósito, de reconhecimento do trabalho efetuado, o Representante da República para a RAM, em seu nome e em nome de Sua Excelência o Presidente da República, irá visitar, na próxima segunda-feira, dia 26, as principais entidades envolvidas no combate aos incêndios, se o evoluir dos acontecimentos permitir e a situação no terreno estiver controlada”, pode ler-se em comunicado enviado.

De resto, o representante da República reforça que “continua a acompanhar, com grande apreensão, a evolução dos incêndios”, desejando que “todos os focos de incêndio possam estar extintos em breve”, deixando a sua solidariedade a todas as pessoas que sofreram com os incêndios.

“Também gostaria de, mais uma vez, elogiar o trabalho incessante dos bombeiros e de todos os elementos envolvidos nesta operação, tantas vezes com elevados riscos pessoais, e evidenciar o profundo sentido de serviço público que vêm demonstrando”, concluiu.