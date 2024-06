O Representante da República para a Madeira, Ireneu Barreto, preside, este sábado, à entrega de prémios do concurso literário ‘Dia de Portugal, de Camões e das Comunidades Portuguesas’. A cerimónia terá lugar, a partir das 10 horas, no Palácio de São Lourenço.

Recorde-se que este concurso foi criado em 2013, pelo Representante, para ‘chamar’ para as comemorações do 10 de Junho as gerações mais novas.

Tal como já foi divulgado pelo gabinete de Ireneu Barreto, os vencedores vão ler os seus textos. Recorde-se que foram premiados:

1.º Prémio – Maria Inês Martins Silva, aluna do 12.º ano da Escola Secundária Francisco Franco

2.º Prémio – Constança de Olival Pereira, aluna do 9.º ano da Colégio de Santa Teresinha

3.º Prémio – Maria Eduarda Mendes Teixeira, aluna do 11.º Ano da Escola Básica e Secundária Bispo D. Manuel Ferreira Cabral

Menção Honrosa – Mateus Paulo Spínola Gouveia, aluno do 9.º Ano da Escola Básica com Pré-Escolar Bartolomeu Perestrelo