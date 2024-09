Está concluída a obra do prolongamento da Travessa do Lombo da Quinta, na freguesia de São Gonçalo, uma obra lançada pelo atual executivo em 2023 que representou um investimento de cerca de 450 mil euros.

O novo arruamento, numa extensão aproximada a 200 metros, e que inclui zonas de estacionamento, irá permitir o acesso automóvel a um maior número de moradores da zona, como também promover uma ligação viária à Entrada 8 do Caminho do Palheiro, contribuindo para uma melhor mobilidade local uma vez que liga dois arruamentos anteriormente sem saída. A presidente da Câmara Municipal do Funchal, Cristina Pedra, acompanhada do vice-presidente Bruno Pereira e do presidente da Junta de Freguesia de São Gonçalo, Tiago Freitas, visitou esta manhã a conclusão das obras.

Na ocasião, Cristina Pedra lembrou que a nova acessibilidade constitui uma reivindicação antiga da população, “há mais de 20 anos”, e que fruto do diálogo com a população e a cedência de terrenos foi possível realizar “esta importante obra”, não só permitindo o acesso automóvel às habitações, como também o acesso de viaturas de emergência, além de dar condições em termos de valorização patrimonial.

A autarca destacou ainda que “a melhoria das acessibilidades” em todas as freguesias foi um dos compromissos assumidos, durante a campanha autárquica, e “está a ser cumprido”.

De referir que a nova via foi construída numa orografia difícil, em que foi necessário ultrapassar um desnível de 25 metros até fundo dum vale com uma linha de água onde foi criada uma nova passagem hidráulica com 3 metros de largura.

Os trabalhos incluíram essencialmente a movimentação de terras para a abertura da plataforma do arruamento, a construção de muros de suporte, muretes, nova rede de abastecimento de água e de esgotos domésticos e pluviais, incluindo ramais domiciliários. Além da pavimentação da faixa de rodagem em pavimento betuminoso, foi feita a instalação de bocas de incêndio e de iluminação pública com luminárias do tipo Led.

Através de uma outra empreitada, a autarquia do Funchal irá iniciar a reparação integral da Entrada 8 do Caminho do Palheiro (arruamento empedrado bastante antigo cuja degradação acentuou-se com a obra). Um investimento de mais 182 mil euros. Esta obra irá melhorar significativamente toda a acessibilidade rodoviária naquela zona. A sua conclusão está prevista ainda no decurso deste ano.